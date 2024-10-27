Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
1:2
Завершен
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Торпедо
1:2
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Авангард
3:2
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Пари Нижний Новгород
0:2
Завершен
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Леганес
3:0
Завершен
Сельта
Испания — Примера|11-й тур
Химки
2:3
2-й тайм
live
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
16:54, 27 октября 2024Спорт

Познер оценил включение Шараповой в Зал теннисной славы

Познер заявил, что Шарапова заслужила включение в Зал теннисной славы
Мария Шарапова

Мария Шарапова. Фото: Tony O'Brien Livepic / Action Images via Reuters

Телеведущий Владимир Познер оценил включение россиянки Марии Шараповой в Международный зал теннисной славы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень за нее рад, она заслужила эту награду», — заявил Познер. Он обратил внимание на то, что федерация тенниса, в отличие от всех остальных спортивных организаций, допускает российских спортсменов ко всем своим турнирам.

О том, что Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году, стало известно 24 октября. Церемония пройдет в Ньюпорте (США) с 21 по 23 августа 2025 года. Также в Зал славы будут включены американские братья-близнецы Боб и Майк Брайаны.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации, в 2005-м она была первой ракеткой мира. В разные годы спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема». В Международном зале теннисной славы на данный момент находятся два россиянина — Евгений Кафельников и Марат Сафин.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Десять процентов страны оккупированы Россией». Премьер Грузии рассказал о дипотношениях с Москвой

      В России высказались о возвращении к границам 2022 года ради переговоров с Украиной

      В Германии назвали последствия помощи Запада Украине

      Четырехкратный олимпийский чемпион раскритиковал российский футбол

      В Москве у женщины случился инсульт в кабине башенного крана

      На Западе усомнились в возможности Трампа завершить конфликт на Украине

      Выросло число пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставропольском крае

      Двоих сбежавших из исправительного центра в Забайкальском крае задержали

      Неизвестные обстреляли машину экс-президента Боливии

      Названа предварительная причина крушения самолета Ан-2 в Ставропольском крае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше