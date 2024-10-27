Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:45, 27 октября 2024Россия

«Шли без поддержки тяжелой техники». Группа иностранных бойцов ВСУ попыталась прорваться в Брянскую область

Mash: 30 иностранных бойцов ВСУ пытались прорвать границу РФ в Брянской области

Фото: Unsplash.com

В Брянской области сотрудники ФСБ совместно с военными и росгвардейцами пресекли попытку вооруженной группой пересечь российскую границу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

27 октября в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц. Противнику нанесено огневое поражение

Александр Богомаз губернатор Брянской области

Глава региона уточнил, что в настоящее время обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил Оперативного штаба в Брянской области.

Материалы по теме:
«Надо перестроить свою жизнь» Тысячи жителей Курской области вынуждены бежать от вторжения ВСУ. Как им пережить это?
«Надо перестроить свою жизнь»Тысячи жителей Курской области вынуждены бежать от вторжения ВСУ. Как им пережить это?
10 сентября 2024
«Не спешим полностью выгнать ВСУ» Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
«Не спешим полностью выгнать ВСУ»Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
18 октября 2024

Группа иностранных наемников шла без поддержки тяжелой техники

Группа бойцов Иностранного легиона ВСУ в составе 30 человек попыталась прорваться в Брянскую область. Подробности раскрыло издание Mash.

Сначала был налет около 20 дронов с их стороны. Затем они выдвинулись со своих позиций — шли без поддержки тяжелой техники, потому что там болотная местность

Mash

Отмечается, что военные говорили на английском. По предварительной информации, группа состояла из шведов, поляков, венесуэльцев и англичан. Противнику нанесли огневое поражение и отбросили обратно.

Материалы по теме:
ВСУ хотят атаковать Курскую АЭС. Хорошо ли защищена станция и что будет, если ее повредят?
ВСУ хотят атаковать Курскую АЭС.Хорошо ли защищена станция и что будет, если ее повредят?
24 августа 2024
«Их подпустили поближе» Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
«Их подпустили поближе»Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
4 сентября 2024

Российские войска пресекают попытки прорыва ВСУ в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России продолжают пресекать попытки украинских военных прорвать российскую границу под Курском.

25 октября в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» сумели отбить пять вражеских контратак недалеко от населенных пунктов Александрия, Новоивановка и Плехово. Исходом сражения стала сдача в плен троих украинских военных.

26 октября в ведомстве заявили, что российские войска сорвали еще одну попытку ВСУ прорваться через границу в Курскую область. Украинские войска пытались пройти в направлении населенного пункта Новый Путь. При этом они потеряли около 10 человек (включая раненых), также была уничтожена шведская боевая машина пехоты CV-90.

Ранее Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области за сутки — более 350 военнослужащих. Также, по утверждению ведомства, были уничтожены 14 единиц бронетехники.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Шли без поддержки тяжелой техники». Группа иностранных бойцов ВСУ попыталась прорваться в Брянскую область

      В России начала самая длинная рабочая неделя

      Бренды приучили людей тоннами скупать дешевые вещи. Как в результате весь мир стал носить одежду ужасного качества?

      В Анталье заметили крупный метеор

      Британия призвала власти Грузии провести расследование возможных нарушений на выборах

      Михалков обвинил Запад в обмане украинской молодежи

      В Воронежской области подавили несколько беспилотников ВСУ

      Раскрыты подробности гибели беженцев от удара беспилотника в Часовом Яре

      Глава израильской разведки прибыл в Катар для обсуждения деталей переговоров по Газе

      Соболев отказался общаться с московскими журналистами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше