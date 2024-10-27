«Шли без поддержки тяжелой техники». Группа иностранных бойцов ВСУ попыталась прорваться в Брянскую область

Mash: 30 иностранных бойцов ВСУ пытались прорвать границу РФ в Брянской области

В Брянской области сотрудники ФСБ совместно с военными и росгвардейцами пресекли попытку вооруженной группой пересечь российскую границу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

27 октября в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц. Противнику нанесено огневое поражение Александр Богомаз губернатор Брянской области

Глава региона уточнил, что в настоящее время обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил Оперативного штаба в Брянской области.

Группа иностранных наемников шла без поддержки тяжелой техники

Группа бойцов Иностранного легиона ВСУ в составе 30 человек попыталась прорваться в Брянскую область. Подробности раскрыло издание Mash.

Сначала был налет около 20 дронов с их стороны. Затем они выдвинулись со своих позиций — шли без поддержки тяжелой техники, потому что там болотная местность Mash

Отмечается, что военные говорили на английском. По предварительной информации, группа состояла из шведов, поляков, венесуэльцев и англичан. Противнику нанесли огневое поражение и отбросили обратно.

Российские войска пресекают попытки прорыва ВСУ в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России продолжают пресекать попытки украинских военных прорвать российскую границу под Курском.

25 октября в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» сумели отбить пять вражеских контратак недалеко от населенных пунктов Александрия, Новоивановка и Плехово. Исходом сражения стала сдача в плен троих украинских военных.

26 октября в ведомстве заявили, что российские войска сорвали еще одну попытку ВСУ прорваться через границу в Курскую область. Украинские войска пытались пройти в направлении населенного пункта Новый Путь. При этом они потеряли около 10 человек (включая раненых), также была уничтожена шведская боевая машина пехоты CV-90.

Ранее Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области за сутки — более 350 военнослужащих. Также, по утверждению ведомства, были уничтожены 14 единиц бронетехники.