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18:53, 25 октября 2024Россия

Россия пресекла прорыв ВСУ в Курской области. Минобороны показало кадры уничтожения танка противника

МО РФ показало кадры уничтожения шедшего на прорыв танка ВСУ в Курской области

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Министерство обороны России показало кадры уничтожения шедшего на прорыв танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

На видео заметно, как боевая машина совершает рывок, рассчитывая продвинуться к одному из населенных пунктов региона. Все заканчивается, когда к тяжелой технике подлетает российский беспилотник. После удара дрона танк взрывается. На кадрах видно, как в результате взрыва отрывается и отлетает в сторону танковая башня.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

ВС России продолжают предотвращать попытки ВСУ прорвать границу в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России продолжают пресекать попытки украинских военных прорвать российскую границу под Курском.

В Минобороны сообщили, что подразделения «Северной» группировки войск сумели отбить пять вражеских контратак недалеко от населенных пунктов Александрия, Новоивановка и Плехово. Исходом сражения стала сдача в плен троих украинских военных.

«Кроме того, предотвращена попытка ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь», — проинформировали в оборонном ведомстве. В ходе боев близ данного населенного пункта в плен ВС России сдался еще один украинский солдат.

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Помимо этого, российские военные начали ликвидацию окруженной в районе трех сел в Курской области группировки ВСУ. Противника активно вытесняют из Погребков, Ольговки и Новоивановки.

В районе обозначенных населенных пунктов для борьбы с украинскими войсками используются артиллерия, минометы, авиабомбы и беспилотники. При этом ВСУ несколько раз попытались вырваться из окружения и атаковать российских бойцов, но ни одна попытка так и не увенчалась успехом.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ВСУ в Курской области ждет или плен, или уничтожение

Украинские войска, вторгшиеся на территорию Курской области, ждет либо плен, либо уничтожение. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

«Если они не сдадутся, то будут уничтожены. Курская область пережила серьезную трагедию. Сейчас мы провели серьезную работу — обесточили подачу сил и средств», — сообщил Заварзин.

Парламентарий добавил, что изначально вторжение ВСУ в российский регион предполагало попадание вражеских войск в котел, из которого невозможно просто так выбраться.

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      Наталья Анисеева
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