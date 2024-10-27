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23:24, 27 октября 2024Спорт

Соболев отказался общаться с московскими журналистами

Нападающий «Зенита» Соболев отказался общаться с московскими журналистами

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российский нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев отказался общаться с московскими журналистами после матча Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

Форвард не стал отвечать на вопросы столичных корреспондентов. «Приехали из Москвы? С москвичами не общаюсь», — заявил он.

27 октября «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом». Матч 13-го тура чемпионата России прошел в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 1:1.

Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» 30 августа. Он провел за петербургский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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