Опубликованы новые кадры мощного пожара на атакованном ВСУ предприятии в регионе России

В сети появились новые кадры пожара на предприятии в Воронежской области

В сети появились новые кадры с места пожара на предприятии в Воронежской области, где в ночь на понедельник, 28 октября, начался пожар. Их публикует Baza в Telegram-канале.

Пожар снят с близкого расстояния. Судя по кадрам, огонь распространился по большой площади. Он горит с такой силой, что плотный дым полностью перекрывает небо.

Предприятия в Воронежской области попали под удар ВСУ в понедельник, 28 октября. Как сообщал губернатор Александр Гусев, беспилотники атаковали предприятия в Аннинском и Новохоперском районах. На первом из них начался пожар и пострадали два человека, на втором —повреждения получила крыша. Предварительно, один из горящих объектов — спиртзавод в поселке Анна.

По информации Минобороны, в ночь на 28 октября ВСУ выпустили 21 беспилотник по территории России. Ведомство заявило, что над Воронежской областью был перехвачен один беспилотник. При этом губернатор региона сообщал о как минимум десяти перехваченных дронах.