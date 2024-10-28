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08:25, 28 октября 2024Россия

Опубликованы новые кадры мощного пожара на атакованном ВСУ предприятии в регионе России

В сети появились новые кадры пожара на предприятии в Воронежской области

В сети появились новые кадры с места пожара на предприятии в Воронежской области, где в ночь на понедельник, 28 октября, начался пожар. Их публикует Baza в Telegram-канале.

Пожар снят с близкого расстояния. Судя по кадрам, огонь распространился по большой площади. Он горит с такой силой, что плотный дым полностью перекрывает небо.

Предприятия в Воронежской области попали под удар ВСУ в понедельник, 28 октября. Как сообщал губернатор Александр Гусев, беспилотники атаковали предприятия в Аннинском и Новохоперском районах. На первом из них начался пожар и пострадали два человека, на втором —повреждения получила крыша. Предварительно, один из горящих объектов — спиртзавод в поселке Анна.

По информации Минобороны, в ночь на 28 октября ВСУ выпустили 21 беспилотник по территории России. Ведомство заявило, что над Воронежской областью был перехвачен один беспилотник. При этом губернатор региона сообщал о как минимум десяти перехваченных дронах.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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