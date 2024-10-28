Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:51, 28 октября 2024Экономика

В России началась шестидневная рабочая неделя. Она продлится до 2 ноября

Россияне начали шестидневную рабочую неделю, выходными будут 3 и 4 ноября

Фото: Unsplash

В России в понедельник началась длинная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА Новости.

Текущая рабочая неделя продлится шесть дней — с 28 октября по 2 ноября. Субботу, 2 ноября, сделали рабочим днем (в соответствии с Трудовым кодексом — сокращенным), а выходной перенесли на 30 апреля 2025 года. Соответственно, из-за празднования Дня народного единства россияне отдохнут не только в воскресенье, 3 ноября, но и в понедельник, 4 ноября — в День народного единства.

Материалы по теме:
Производственный календарь на 2025 год: выходные и праздники, переносы. Как будут отдыхать россияне?
Производственный календарь на 2025 год: выходные и праздники, переносы.Как будут отдыхать россияне?
10 сентября 2024
Расписание школьных каникул на 2024/2025 год по четвертям и триместрам. Когда дети будут учиться, а когда — отдыхать
Расписание школьных каникул на 2024/2025 год по четвертям и триместрам.Когда дети будут учиться, а когда — отдыхать
18 сентября 2024
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе. Какой график работы ждет граждан в конце октября?
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе. Какой график работы ждет граждан в конце октября?
1 октября 2024

Из 30 календарных дней в ноябре при пятидневной неделе будет 21 рабочий день и 9 выходных. Перестановка позволит россиянам в 2025 году непрерывно отдыхать с 28 апреля по 1 мая.

Майские праздники в этом году начались с шестидневной рабочей недели, однако продолжились двумя длинными выходными. Почти треть россиян (29 процентов опрошенных) сочли это время дополнительным отпуском, согласно исследованию аналитиков медиахолдинга Rambler&Co.

Октябрь назвали лучшим месяцем для осеннего отпуска

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рекомендовала гражданам планировать отдых в октябре, поскольку в этом месяцев меньше всего выходных и больше рабочих дней.

Главное правило, на которое стоит ориентироваться при планировании отпуска — выбирать для отдыха месяц, в котором меньше выходных и праздничных дней и, соответственно, дороже один рабочий день… Осенью 2024 года меньше всего выходных и больше рабочих дней будет в октябре: 23 рабочих дня

Юлия Санина представитель «Работы.ру»

Эксперт добавила, что правило распространяется только на сотрудников, работающих по графику 5/2. При другом формате деятельности актуальны иные способы планирования отпуска.

В 2025 году россиян ждут длинные новогодние и майские выходные

Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь выходных и праздников на 2025 год. В грядущем году россиян ждут 11-дневные новогодние каникулы и длинные майские выходные.

Зимой россияне будут отдыхать с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025-го, а в последний месяц весны дважды брать перерыв в работе — с 1 по 4 и с 8 по 11 мая (всего восемь дней).

В 2025 году субботу, 4 января, предлагаем перенести на пятницу, 2 мая, а 5 января — на среду, 31 декабря. Таким образом новогодние каникулы 2024-2025 года продлятся 11 дней. (...) А новогодние каникулы 2025-2026 года начнутся 31 декабря 2025 года

Антон Котяковминистр труда и социальной защиты

Согласно Трудовому кодексу, на 1-8 января приходятся новогодние каникулы и Рождество Христово, 1 мая отмечается Праздник Весны и Труда, а 9 мая — День Победы. Еще одни продолжительные выходные выпадут на День России. Ожидается, что жители страны будут отдыхать четыре дня — с 12 по 15 июня.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России началась шестидневная рабочая неделя. Она продлится до 2 ноября

      ФСБ раскрыла количество сорванных воздушных атак ВСУ за прошедшею неделю в ДНР

      Итальянец описал еду в России фразой «у нас это едят только бедняки»

      Пожар на атакованном ВСУ российском предприятии попал на видео

      Стрелявшего по маршрутному автобусу россиянина задержали за хулиганство

      Мелания Трамп внезапно шокировала американцев на митинге

      ВСУ за ночь пытались ударить по четырем регионам России

      Фитнес-тренер назвал самые эффективные кардиоупражнения

      Эксперт назвал учения НАТО в Лапландии подготовкой к войне

      Российские военные создали напоминающий дреды мангал для защиты танков от дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше