В России началась шестидневная рабочая неделя. Она продлится до 2 ноября

Россияне начали шестидневную рабочую неделю, выходными будут 3 и 4 ноября

В России в понедельник началась длинная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА Новости.

Текущая рабочая неделя продлится шесть дней — с 28 октября по 2 ноября. Субботу, 2 ноября, сделали рабочим днем (в соответствии с Трудовым кодексом — сокращенным), а выходной перенесли на 30 апреля 2025 года. Соответственно, из-за празднования Дня народного единства россияне отдохнут не только в воскресенье, 3 ноября, но и в понедельник, 4 ноября — в День народного единства.

Из 30 календарных дней в ноябре при пятидневной неделе будет 21 рабочий день и 9 выходных. Перестановка позволит россиянам в 2025 году непрерывно отдыхать с 28 апреля по 1 мая.

Майские праздники в этом году начались с шестидневной рабочей недели, однако продолжились двумя длинными выходными. Почти треть россиян (29 процентов опрошенных) сочли это время дополнительным отпуском, согласно исследованию аналитиков медиахолдинга Rambler&Co.

Октябрь назвали лучшим месяцем для осеннего отпуска

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рекомендовала гражданам планировать отдых в октябре, поскольку в этом месяцев меньше всего выходных и больше рабочих дней.

Главное правило, на которое стоит ориентироваться при планировании отпуска — выбирать для отдыха месяц, в котором меньше выходных и праздничных дней и, соответственно, дороже один рабочий день… Осенью 2024 года меньше всего выходных и больше рабочих дней будет в октябре: 23 рабочих дня Юлия Санина представитель «Работы.ру»

Эксперт добавила, что правило распространяется только на сотрудников, работающих по графику 5/2. При другом формате деятельности актуальны иные способы планирования отпуска.

В 2025 году россиян ждут длинные новогодние и майские выходные

Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь выходных и праздников на 2025 год. В грядущем году россиян ждут 11-дневные новогодние каникулы и длинные майские выходные.

Зимой россияне будут отдыхать с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025-го, а в последний месяц весны дважды брать перерыв в работе — с 1 по 4 и с 8 по 11 мая (всего восемь дней).

В 2025 году субботу, 4 января, предлагаем перенести на пятницу, 2 мая, а 5 января — на среду, 31 декабря. Таким образом новогодние каникулы 2024-2025 года продлятся 11 дней. (...) А новогодние каникулы 2025-2026 года начнутся 31 декабря 2025 года Антон Котяков министр труда и социальной защиты

Согласно Трудовому кодексу, на 1-8 января приходятся новогодние каникулы и Рождество Христово, 1 мая отмечается Праздник Весны и Труда, а 9 мая — День Победы. Еще одни продолжительные выходные выпадут на День России. Ожидается, что жители страны будут отдыхать четыре дня — с 12 по 15 июня.