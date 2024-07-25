11 дней новогодних каникул и длинные выходные в мае. Как россияне будут отдыхать в 2025 году?

Минтруд: выходные на День России продлятся четыре дня, с 12 по 15 июня

Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь выходных и праздников на 2025 год. Согласно проекту, в грядущем году россиян ждут 11-дневные новогодние каникулы и длинные майские выходные. Зимой граждане будут отдыхать с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025-го, а в последний месяц весны дважды брать перерыв в работе — с 1 по 4 и с 8 по 11 мая (всего восемь дней).

В 2025 году субботу, 4 января, предлагаем перенести на пятницу, 2 мая, а 5 января — на среду, 31 декабря. Таким образом новогодние каникулы 2024-2025 года продлятся 11 дней. (...) А новогодние каникулы 2025-2026 года начнутся 31 декабря 2025 года Антон Котяков министр труда и социальной защиты

Согласно Трудовому кодексу, на 1-8 января приходятся новогодние каникулы и Рождество Христово, 1 мая отмечается Праздник Весны и Труда, а 9 мая — День Победы.

Еще одни продолжительные выходные выпадут на День России. Предполагается, что жители страны будут отдыхать четыре дня, с 12 по 15 июня.

Кроме того, Минтруд предлагает установить праздничными днями 22-23 февраля (будет отмечаться День защитника Отечества), 8-9 марта (Международный женский день) и 2-4 ноября (День народного единства).

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России неоднократно призывали изменить новогодние выходные

6 июля глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что 31 декабря 2025 года планируется сделать выходным за счет переноса праздничных дней. Таким образом, два года подряд, в 2024-м и 2025-м, этот день будет нерабочим.

Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила большой запрос со стороны общества на то, чтобы сделать 31 декабря нерабочим днем. В 2023 году правительство не поддержало проект, предлагающий сделать последний день года выходным.

Она предположила, что подобное решение может быть связано с тем, что дополнительный праздничный день был бы достаточно большой нагрузкой в производственном календаре.

Другое дело, если предложить какой-то другой день. Например, чтобы вместо 8 января праздничным выходным днем было бы 31 декабря. Таким образом можно было бы сохранить количество дней на новогодние каникулы и при этом дать всем отдохнуть Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Помимо общества, идею сделать нерабочим последний день года продвигают и сами депутаты нижней палаты парламента. В 2022-м члены ЛДПР призывали зафиксировать 31 декабря как выходной день, перенеся его с 8 января.

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В 2024 году 31 декабря выпадает на вторник, в 2025-м — на среду.

В Госдуме предложили сделать 8 июля выходным для многодетных семей

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила сделать 8 июля выходным днем для многодетных семей. Она отметила, что в эту дату в России установлен День семьи, любви и верности. По словам Останиной, в ее комитет поступают обращения от российских семей с просьбой сделать именно этот день выходным.

Депутат считает, что это не снизит производительность труда, потому что большинство мам из 2,4 миллиона многодетных семей посвящают себя воспитанию детей, не находясь в трудовых отношениях.

В свою очередь, Светлана Бессараб не поддержала эту идею. По ее словам, появление календарного праздничного дня только для одной категории граждан сопряжено с рядом трудностей. Она отметила, что «15 выходных уже будет многовато для экономики» России.

Что касается дополнительного выходного дня, очень сложно выделить отдельную социальную группу и только для нее установить выходной. Каким образом доказывать работодателю факт многодетности, если дети уже выросли? Как будет Россия будет компенсировать эти выходные работодателям? А если не будет, то работодатель будет с опаской относить к приему на работу многодетных граждан Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

При этом депутат подчеркнула, что День семьи любви и верности является праздничным не только для многодетных граждан. «Разве можно считать День семьи, любви и верности непраздничным днем для, например, пожилых людей, кто вместе прожил 50 лет? Пусть даже у них не будет детей. Нельзя так сужать понятие этого дня и его масштабы для России», — заключила парламентарий.