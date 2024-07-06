Минтруд предложил сделать 31 декабря 2025 года выходным

Минтруд сделает 31 декабря выходным днем два года подряд

Минтруд сделает 31 декабря 2025 года выходным за счет переноса праздничных дней. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков, сообщает в субботу, 6 июля, РИА Новости.

Таким образом, получается, что 31 декабря будет нерабочим днем два года подряд — в 2024-м и 2025-м.

«На следующий (2025-й — прим. "Ленты.ру") год по нашим проектировкам 31 декабря тоже (как и в 2024-м — прим. "Ленты.ру") получается выходным днем с учетом переноса всех дат», — сказал он.

По вопросу сохранения выходного на 31 декабря в дальнейшем, после 2025 года, министр сказал, что «дальше будем смотреть».

О большом запросе со стороны общества на то, чтобы сделать 31 декабря нерабочим днем, ранее говорила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Помимо общества, идею сделать нерабочим последний день года продвигают и сами депутаты нижней палаты парламента. Как указывал ТАСС, там уже ведется соответствующая работа. Среди вариантов — отказ от статуса праздничного дня для 8 января, вместо него выходной день можно было бы перенести на последний день года.

В 2024 году 31 декабря выпадает на вторник, в 2025-м — на среду.