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17:52, 6 июля 2024Россия

Минтруд предложил сделать 31 декабря 2025 года выходным

Минтруд сделает 31 декабря выходным днем два года подряд

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Минтруд сделает 31 декабря 2025 года выходным за счет переноса праздничных дней. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков, сообщает в субботу, 6 июля, РИА Новости.

Таким образом, получается, что 31 декабря будет нерабочим днем два года подряд — в 2024-м и 2025-м.

«На следующий (2025-й — прим. "Ленты.ру") год по нашим проектировкам 31 декабря тоже (как и в 2024-м — прим. "Ленты.ру") получается выходным днем с учетом переноса всех дат», — сказал он.

По вопросу сохранения выходного на 31 декабря в дальнейшем, после 2025 года, министр сказал, что «дальше будем смотреть».

О большом запросе со стороны общества на то, чтобы сделать 31 декабря нерабочим днем, ранее говорила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Помимо общества, идею сделать нерабочим последний день года продвигают и сами депутаты нижней палаты парламента. Как указывал ТАСС, там уже ведется соответствующая работа. Среди вариантов — отказ от статуса праздничного дня для 8 января, вместо него выходной день можно было бы перенести на последний день года.

В 2024 году 31 декабря выпадает на вторник, в 2025-м — на среду.

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      Игорь Дмитров
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