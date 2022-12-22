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16:08, 22 декабря 2022Россия

В России призвали изменить новогодние выходные

Депутат Нилов призвал сделать 8 января рабочим днем

Фото: Shutterstock

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов призвал зафиксировать 31 декабря как выходной день, перенеся его с 8 января. В противном случае, по словам политика, через два года, когда предновогодний день выпадет на понедельник, обычных россиян и работодателей ждет календарная вакханалия. Об этом политик заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Что нужно сделать обязательно — это зафиксировать 31 декабря как выходной день, — подчеркнул депутат. — Этот законопроект мы уже внесли, предложив перенести нерабочий праздничный день с 8 января на 31 декабря. Контрольная сумма не меняется, все логично».

Нилов уточнил, что отзыв правительства на данный законопроект пока не получен, но в этом и следующем году проблема и так не будет актуальной, ведь 31 декабря выпадает на выходные.

«А вот потом проблема станет актуальной, нужно зафиксировать этот день, чтобы избежать календарной вакханалии», — уверен Нилов.

Ранее сообщалось, что 53,8 процента россиян планируют отдохнуть дома во время зимних каникул. 12,1 процента отправятся в другой город, 8 процентов планируют посетить другую страну, 4,8 процента — выехать на природу.

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Наталия Белова
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