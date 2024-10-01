Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе. Какой график работы ждет граждан в конце октября?

У россиян 28 октября начнется шестидневная рабочая неделя

Россиян ждет длинная рабочая неделя в конце октября. Об этом напомнили на сайте Госдумы.

Длинная рабочая неделя начнется 28 октября

Продолжительная рабочая неделя начнется 28 октября и продолжится по 2 ноября. Она станет шестидневной из-за переноса выходного дня с субботы, 2 ноября, на 30 апреля. Это мера позволит создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. При этом рабочий день в субботу будет сокращенным.

6 дней продлится рабочая неделя

На фоне празднования Дня народного единства россияне будут отдыхать два дня подряд — в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.

Майские праздники в этом году начались с шестидневной рабочей недели, однако продолжились двумя длинными выходными. Почти треть россиян (29 процентов опрошенных) сочли это время дополнительным отпуском, согласно исследованию аналитиков медиахолдинга Rambler&Co.

Ранее россиянам назвали лучший месяц для отпуска осенью

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рекомендовала планировать отдых в октябре, поскольку в этом периоде меньше всего выходных и больше рабочих дней. Поэтому в этом месяце наиболее выгодно отдыхать осенью.

Главное правило, на которое стоит ориентироваться при планировании отпуска — выбирать для отдыха месяц, в котором меньше выходных и праздничных дней и, соответственно, дороже один рабочий день… Осенью 2024 года меньше всего выходных и больше рабочих дней будет в октябре: 23 рабочих дня Юлия Санина представитель «Работы.ру»

Эксперт уточнила, что данное правило распространяется только на сотрудников, работающих по графику 5/2. При другом формате деятельности актуальны иные способы планирования отпуска.

В следующем году россиянам сделали длинные новогодние и майские выходные

Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь выходных и праздников на 2025 год. Так, в грядущем году россиян ждут 11-дневные новогодние каникулы и длинные майские выходные.

Зимой россияне будут отдыхать с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025-го, а в последний месяц весны дважды брать перерыв в работе — с 1 по 4 и с 8 по 11 мая (всего восемь дней).

В 2025 году субботу, 4 января, предлагаем перенести на пятницу, 2 мая, а 5 января — на среду, 31 декабря. Таким образом новогодние каникулы 2024-2025 года продлятся 11 дней. (...) А новогодние каникулы 2025-2026 года начнутся 31 декабря 2025 года Антон Котяков министр труда и социальной защиты

Согласно Трудовому кодексу, на 1-8 января приходятся новогодние каникулы и Рождество Христово, 1 мая отмечается Праздник Весны и Труда, а 9 мая — День Победы. Еще одни продолжительные выходные выпадут на День России. Ожидается, что жители страны будут отдыхать четыре дня — с 12 по 15 июня.

В России уже предлагали изменить новогодние выходные

В июле Котяков сообщил, что 31 декабря 2025 года планируется сделать выходным за счет переноса праздничных дней. Соответственно, два года подряд, в 2024-м и 2025-м, этот день станет нерабочим.

В свою очередь, член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила большой запрос со стороны россиян на то, чтобы сделать 31 декабря нерабочим днем. Однако в 2023 году правительство не поддержало соответствующий проект.

Инициативу сделать нерабочим последний день года продвигали и сами депутаты нижней палаты парламента. В 2022-м члены ЛДПР призывали зафиксировать 31 декабря как выходной день, перенеся его с 8 января.

box#3803956