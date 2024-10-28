ВСУ ночью атаковали несколько предприятий в Воронежской области. Есть пострадавшие. Что об этом известно?

Гусев: двое жителей Воронежской области пострадали при атаке БПЛА ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сторону Воронежской области в ночь на понедельник, 28 октября. По сообщению губернатора региона Александра Гусева, всего было перехвачено 10 дронов. Целями атаки стали российские предприятия. Так, по данным Гусева, повреждения получили предприятия в Аннинском и Новохоперском районах.

В Аннинском районе ранены два работника предприятия. Один направлен на стационарное лечение, второй — на амбулаторное Александр Гусев губернатор Воронежской области

В Аннинском районе в результате атаки начался пожар, повредивший несколько зданий и сооружений разного назначения, а также технику. Его потушили около двух часов ночи. Кроме того, повреждения получили близстоящие сооружения, в том числе жилой дом. На предприятии в Новохоперском районе была разрушена крыша одной хозяйственной постройки и емкость.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Полыхающее здание попало на видео

Издание Baza опубликовало видеозапись полыхающего строения, расположенного на территории завода под Анной. Там огонь также перекинулся на соседние гаражи с автомобилями и ЛЭП. На место были отправлены энергетики.

На кадрах видно, что пожар охватил достаточно большую площадь предприятия. В небо от него поднимался густой дым.

Ночью ВСУ пытались атаковать сразу четыре российских региона

Сразу четыре региона РФ подверглись атаке со стороны ВСУ этой ночью. По сообщению Минобороны, 13 дронов перехватили над Белгородской областью, шесть — над Брянской областью, один беспилотник сбили над Курской областью. При этом, по данным оборонного ведомства, над Воронежской областью был сбит всего один дрон.

В общей сложности за сутки в небе над Россией перехватили 109 беспилотников.