Российский боксер Бетербиев: получение паспорта Канады было вынужденным

Российский боксер Артур Бетербиев объяснил получение паспорта Канады. Его слова приводит РИА Новости.

Бетербиев заявил, что это была вынужденная ситуация, произошедшая не по его инициативе. «Я общался с руководством нашей федерации, и если бы я тогда не принял это решение, то меня лишили бы титула и про мой новый титул тоже можно было бы забыть», — рассказал он.

Боксер также ответил на вопрос о том, кем он ощущает себя больше — россиянином или канадцем. «Я с младших юношей представлял Россию на международных первенствах Европы и мира, поднимал флаг нашей страны. Честно сказать, мне не очень приятно, когда мне задают такие вопросы», — отметил Бетербиев.

13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира. В бою за титул он победил судейским решением соотечественника Дмитрия Бивола.

