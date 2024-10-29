Кадыров еще раз заявил об ответных мерах после атаки БПЛА по университету спецназа

Кадыров: атака на РУС требует суровых ответных мер в отношении Киева

Глава Чечни Рамзан Кадыров еще раз заявил об ответе после атаки БПЛА на Российский университет спецназа (РУС) имени Владимира Путина. Соответствующее высказывание он опубликовал в своем Telegram-канале.

Об этом глава Чечни заявил после поездки на место атаки, а также совещания с представителями силового блока.

«Атака требует суровых ответных мер в отношении его инициаторов в лице киевского режима. Мы ответим на любые провокации более жестко и решительно. Это тот самый вызов, который мы намерены немедленно принять», — написал политик.

Об ударе БПЛА по территории РУС имени Гудермесе Рамзан Кадыров сообщил ранее 29 октября. При этом число задействованных в атаке аппаратов политик не уточнил. По словам Кадырова, в результате налета загорелась крыша пустующего здания.

После нападения глава Чечни пообещал возмездие, которое и не снилось противнику.

По мнению председателя комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина, атакой БПЛА на университет спецназа Вооруженные силы Украины (ВСУ) разбудили ненависть на Кавказе.