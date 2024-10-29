Тренер Валерий Карпин: если «Золотой мяч» отдали Родри, значит, заслуженно

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин оценил результаты «Золотого мяча». Его слова приводит «Чемпионат».

Карпин признался, что у него не было фаворита на «Золотой мяч». «Если отдали награду Родри, значит, заслуженно. Но я за ним не следил и не смотрел все игры. Не знаю, заслуживал ли Винисиус "Золотой мяч", потому что я не смотрю каждую игру того или иного футболиста», — добавил он.

Церемония вручения прошла 28 октября в театре Шатле в Париже. Приз лучшему игроку года достался полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Изначально сообщалось, что награду должен был получить бразилец Винисиус Жуниор из «Реала».

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