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18:29, 29 октября 2024Наука и техника

Apple обновила свой самый маленький компьютер

Apple представила Mac mini с чипом M4 и минимум 16 гигабайтами памяти

Фото: Djordje Novakov / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Apple представила новую версию компьютера Mac mini на базе процессора M4. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Новая модель стала значительно меньше предыдущей — компьютер получил корпус размером 5 на 5 дюймов. В компании отметили, что это стало возможным благодаря «невероятной энергоэффективности Apple Silicon и инновационной тепловой архитектуре». Маленький девайс получил поддержку новых процессоров M4 и M4 Pro.

По сравнению с версией на чипе M1, обновленный Mac mini стал в 1,8 раз мощнее. Также в 2,2 раза выросла производительность графического процессора. Новый компьютер будет работать с инструментами искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence. В базовой версии устройство имеет 16 гигабайт оперативной памяти.

«В сочетании с производительностью M4 и новым чипом M4 Pro, улучшенными возможностями подключения как спереди, так и сзади, а также появлением Apple Intelligence, Mac mini стал более функциональным и универсальным, чем когда-либо, и на рынке нет ничего подобного», — отметил старший вице-президент Apple по аппаратному обеспечению Джон Тернус.

Базовая версия устройства с чипом M4, 16 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти обойдется в 599 долларов, или около 58 тысяч рублей.

28 октября корпорация Apple представила новую версию настольного компьютера iMac на базе процессоров M4 и M4 Pro. Модель получила минмиум 16 гигабайт оперативной памяти, 24-дюймовый дисплей Retina разрешением 4,5K и четыре порта Thunderbolt 4.

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      Андрей Ставицкий
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