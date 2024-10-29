Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Балтика
Сегодня
20:00 (Мск)
Урал
Fonbet Кубок России|1/8 финала
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:30 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ — регулярный чемпионат
09:46, 29 октября 2024Спорт

Месси оценил результаты «Золотого мяча»

Аргентинский нападающий Лионель Месси поздравил победителей «Золотого мяча»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси оценил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) результаты «Золотого мяча».

Месси поздравил всех победителей и номинантов. «Особенно Мартинеса, какой молодец, очередная награда лучшего вратаря мира!» — выделил он партнера по команде.

Церемония вручения прошла 28 октября в театре Шатле в Париже. Приз лучшему игроку года достался полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал обладателем приза имени Льва Яшина.

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча». Последний раз он завоевывал награду в 2023 году.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков заявил о пытках в «Черном дельфине». Он требует перевода в другую колонию

      Генерал ВСУ рассказал о коррупции в высших военных органах на Украине

      Следователи возбудили дело по факту нападения пантеры на мальчика в российском городе

      Месси оценил результаты «Золотого мяча»

      Третьего сбежавшего из российского исправительного центра заключенного задержали

      Папарацци сняли 66-летнюю Мадонну в прозрачном платье на улице

      Китай поставил цель высадить человека на Луну в 2030 году

      Сотрудников российского пансионата обвинили в смерти пенсионеров

      Пассажир спрятал десятки крокодилов в чемодане и попался в аэропорту

      Следователи раскрыли все совершенные в Москве изнасилования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше