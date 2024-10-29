В России начнут по-новому платить бюджетникам. Путин заявил, что будет больше справедливости

Путин пообещал изменить систему оплаты труда бюджетников в ряде регионов

В 2025 году в России протестируют новую систему оплаты труда бюджетников. Об этом рассказал глава государства Владимир Путин в ходе выступления на конгрессе «Национальное здравоохранение».

Разброса в зарплатах медиков, учителей, других специалистов, конечно, не должно быть. <…> В 2025 году мы отработаем новую, более справедливую модель оплаты труда бюджетников в ряде пилотных регионов страны Владимир Путин президент России

Президент подчеркнул, что в данный момент оплата труда медицинских работников тесно связана со средней зарплатой в регионах. При этом даже в соседних субъектах этот уровень может весомо отличаться. В Минтруде уточнили, что в рамках новой системы доля оклада повысится, а компенсационные и стимулирующие выплаты приведут к единому стандарту. Ориентиром для конечного результата послужит размер оклада в 50 процентов от дохода.

Фото: Mikhail Sinitsyn / Sputnik / Reuters

Бюджетникам социальной сферы предложили увеличить зарплаты на 13,2 процента

В 2025 году российское правительство намерено увеличить зарплаты бюджетникам социальной сферы. Об этом стало известно из внесенных в Госдуму поправок.

Так, рост заработной платы на 13,2 процента ждет врачей, медицинских работников, учителей, преподавателей вузов, ученых и социальных работников. Помимо этого, на 4,5 процента вырастут оклады у судей, прокуроров, работников Следственного комитета и других категорий госслужащих.

Авторы инициативы подчеркнули, что подобная индексация даст возможность реализовать майский указ президента, согласно которому зарплаты бюджетников достигнут средней зарплаты по региону или даже превысят ее. Для достижения цели Министерство финансов выделит по 114,6 миллиарда рублей в год.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России начнут иначе измерять «выработку на человека» у сотрудников соцсферы

Производительность труда сотрудников соцсферы, включая учителей и врачей, станут измерять по-другому, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он заметил, что теперь производительность труда таких сотрудников будет измеряться через показатели «выработки на человека». Не вдаваясь в подробности, министр заметил, что основные изменения затронут организацию и вопросы, «связанные с цифрой».

Решетников заявил, что сотрудники соцсферы изначально были против нового формата, считая, что он лишь даст врачам и учителям дополнительную нагрузку. «Мы им объясняли, что нет, это не об этом, это о другом. Это о производительности в целом на занятого», — пояснил он.