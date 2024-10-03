В России предложили увеличить зарплаты одной категории граждан. Кого это может коснуться?

Правительство предложило увеличить зарплаты бюджетникам на 13,2 % в 2025 году

Российское правительство предложило уже в следующем году проиндексировать зарплаты бюджетникам социальной сферы на 13,2 процента. Об этом сообщили «Ведомости».

Под проект в первую очередь попадут медицинские работники, учителя, преподаватели высших учебных заведений, ученые и соцработники — все те, кто упоминался в майских указах президента РФ. Предложение кабмина предусматривает повышение в 2025 году зарплат работникам указанных сфер на 13,2 процента, в 2026-м — на 10,2 процента, а в 2027 году — на 8,3 процента. При этом уточняется, что судьям, работникам госучреждений, прокурорам, работникам Следственного комитета и госслужащим федерального уровня поднимут оклады на 4,5 процента со следующего года и на 4 процента в последующие два года. Индексация зарплат для этих категорий будет проводиться ежегодно 1 октября.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Соответствующие предложения вошли в бюджетный пакет, внесенный в Госдуму. Минфин намерен выделять на эти цели 114,6 миллиарда рублей в год.

Повышение зарплат бюджетникам назвали обязательным

Как считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, инициатива по повышению зарплат бюджетникам является необходимой.

«Со стороны правительства звучала информация, что будет предложена индексация заработных плат с большой преференцией для врачей, педагогов, работников социальной сферы», — напомнила она, отметив, что любые повышения выплат должны быть включены в проект бюджета на 2025-2027 годы.

Одобрение соответствующий инициативы, подчеркнула депутат, приведет к обеспечению выполнения указов российского президента. Она напомнила, что, согласно указу Путина, средняя заработная плата медработников должна составлять 200 процентов от средней заработной платы по региону, работников образования — 100 процентов от средней региональной зарплаты.

Врачи стали одной из самых дефицитных профессий в России

Согласно данным на октябрь текущего года, врачи являются одной из самых дефицитных профессий на российском рынке труда. Наравне с поварами и пекарями индекс активных резюме на одну вакансию по специальности доктора составляет 1,2. В список наиболее востребованных профессий в России также попали администраторы магазинов, автослесари и автомеханики, фармацевты-провизоры.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

При этом самой доходной оказалась вакансия исследователя безопасности Android. Успешному кандидату готовы предложить зарплату в размере 900 тысяч рублей в месяц. На заработную плату до 400 тысяч рублей может рассчитывать программист 1С, тогда как средняя зарплата врача по состоянию на 2023 год составила около 113 тысяч рублей.

С начала текущего месяца в России проиндексировали зарплаты двум миллионам граждан. На эти меры было выделено 359 миллиардов рублей. Кроме того, в Госдуме предложили увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей (с начала 2024 года он составляет 19 242 рубля в месяц).