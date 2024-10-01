Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:00, 1 октября 2024Экономика

Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии

«Зарплата.ру»: исследователю безопасности Android обещают почти миллион рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России самой доходной оказалась вакансия исследователя безопасности Android — ему обещают платить до 900 тысяч рублей. Такие результаты показал анализ рынка труда, проведенный центром «Зарплаты.ру», эксперты которого составили перечень самых высокооплачиваемых вакансий сентября с зарплатами от 150 до 900 тысяч рублей. Результаты их исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Того, кто займет эту позицию, обяжут исследовать ядро Android, проводить реверс-инжиниринг компонентов с закрытым исходным кодом, заниматься отладкой смартфонов, проверять на уязвимости и прочее.

Другой вакансией с большой зарплатой оказался директор по персоналу в крупной компании в Архангельске. Ему обещают платить до полумиллиона рублей. От соискателя требуется более чем пяти-семилетний опыт управления всеми HR-функциями в коммерческих компаниях, а также опыт бюджетирования и управления проектами.

Материалы по теме:
«Нет опыта, но 10 лет играл в The Sims» Почему компании все чаще берут на работу людей без опыта?
«Нет опыта, но 10 лет играл в The Sims»Почему компании все чаще берут на работу людей без опыта?
25 августа 2024
«Это нарушение гигиены» Начальники привыкли звонить в нерабочее время. Как по всему миру им запрещают это делать?
«Это нарушение гигиены»Начальники привыкли звонить в нерабочее время. Как по всему миру им запрещают это делать?
28 сентября 2024

Аналогичным окладом привлекают к себе московского керамиста. Он займется нанесением керамической массы, финишной обработкой коронок ZrO2, Emax и прочим.

На заработную плату до 400 тысяч рублей может рассчитывать программист 1С, которого собирается взять один инновационный IT-стартап. Столько же готов платить один иностранный работодатель геймдизайнеру мобильных игр. Чуть меньше будет получать тот, кому посчастливится занять вакансию менеджера по продажам скрытых сейфов. Его зарплата составит от 350 тысяч рублей.

Кроме того, до 250 тысяч рублей будет получать главный технолог по сырам в Барнауле.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае была открыта вакансия специалиста по нажиманию кнопок. Соискателю обещают платить до 70 тысяч рублей в месяц. Ему предстоит работать в службе поддержки и помогать клиентам с решением их проблем.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      «Социально опасное явление». В Госдуме высказались об идеологии чайлдфри и отказе рожать детей

      Российские полицейские задержали налетчиков с клинком и пистолетом

      Названы самые дефицитные профессии в России

      Российский боец рассказал о действиях украинских войск в Курской области

      Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии

      Боящимся интернет-мошенников россиянам дали совет

      В российском регионе с 2025 года ограничат работу мигрантов

      В бундестаге назвали второй срок Шольца нереалистичным

      Пригласившего в Госдуму проститутку депутата предложили отправить на СВО

      Создана роботизированная рука с отделяемой кистью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше