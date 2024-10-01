Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии

«Зарплата.ру»: исследователю безопасности Android обещают почти миллион рублей

В России самой доходной оказалась вакансия исследователя безопасности Android — ему обещают платить до 900 тысяч рублей. Такие результаты показал анализ рынка труда, проведенный центром «Зарплаты.ру», эксперты которого составили перечень самых высокооплачиваемых вакансий сентября с зарплатами от 150 до 900 тысяч рублей. Результаты их исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Того, кто займет эту позицию, обяжут исследовать ядро Android, проводить реверс-инжиниринг компонентов с закрытым исходным кодом, заниматься отладкой смартфонов, проверять на уязвимости и прочее.

Другой вакансией с большой зарплатой оказался директор по персоналу в крупной компании в Архангельске. Ему обещают платить до полумиллиона рублей. От соискателя требуется более чем пяти-семилетний опыт управления всеми HR-функциями в коммерческих компаниях, а также опыт бюджетирования и управления проектами.

Аналогичным окладом привлекают к себе московского керамиста. Он займется нанесением керамической массы, финишной обработкой коронок ZrO2, Emax и прочим.

На заработную плату до 400 тысяч рублей может рассчитывать программист 1С, которого собирается взять один инновационный IT-стартап. Столько же готов платить один иностранный работодатель геймдизайнеру мобильных игр. Чуть меньше будет получать тот, кому посчастливится занять вакансию менеджера по продажам скрытых сейфов. Его зарплата составит от 350 тысяч рублей.

Кроме того, до 250 тысяч рублей будет получать главный технолог по сырам в Барнауле.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае была открыта вакансия специалиста по нажиманию кнопок. Соискателю обещают платить до 70 тысяч рублей в месяц. Ему предстоит работать в службе поддержки и помогать клиентам с решением их проблем.