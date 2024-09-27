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19:28, 27 сентября 2024Моя страна

В российском регионе начали искать специалиста по нажиманию кнопок

В Алтайском крае разместили вакансию специалиста по нажиманию кнопок

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Алтайском крае начали искать специалиста по нажиманию кнопок. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на hh.ru.

Соответствующую вакансию разместила одна из IT-компаний в российском регионе, уточнив, что опыт работы для кандидата необязателен. Будущему специалисту предлагается работать в службе поддержки и помогать клиентам с решением их проблем. За это компания будет выплачивать сотруднику зарплату в размере до 70 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Сочи захотели найти чтеца стихов крабам за 300 тысяч рублей в месяц. Уточнялось, что кандидат должен повысить культурный уровень крабов, тем самым повлияв на их вкус. Помимо этого, в обязанности сотрудника входило формирование плана поэтических произведений, сбор и анализ обратной связи об изменении вкуса мяса крабов от шеф-повара.

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      Мария Винар
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