В российском регионе начали искать специалиста по нажиманию кнопок

В Алтайском крае разместили вакансию специалиста по нажиманию кнопок

В Алтайском крае начали искать специалиста по нажиманию кнопок. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на hh.ru.

Соответствующую вакансию разместила одна из IT-компаний в российском регионе, уточнив, что опыт работы для кандидата необязателен. Будущему специалисту предлагается работать в службе поддержки и помогать клиентам с решением их проблем. За это компания будет выплачивать сотруднику зарплату в размере до 70 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Сочи захотели найти чтеца стихов крабам за 300 тысяч рублей в месяц. Уточнялось, что кандидат должен повысить культурный уровень крабов, тем самым повлияв на их вкус. Помимо этого, в обязанности сотрудника входило формирование плана поэтических произведений, сбор и анализ обратной связи об изменении вкуса мяса крабов от шеф-повара.