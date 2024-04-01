В городе России начались поиски чтеца стихов крабам за 300 тысяч рублей в месяц

В Сочи начали поиски чтеца стихов Пушкина живым крабам за 300 тысяч рублей

В российском городе начались поиски чтеца стихов живым крабам за 300 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Расположенная в Сочи игорная зона «Красная Поляна» решила запустить проект, посвященный 225-летию со дня рождения поэта и драматурга Александра Пушкина. Отмечается, что кандидат должен будет повысить культурный уровень крабов, тем самым повлияв на их вкус. Помимо этого, в обязанности будущего сотрудника входят формирование плана поэтических произведений, сбор и анализ обратной связи об изменении вкуса мяса крабов от шеф-повара. «Небольшая просьба — больше стихов о любви и приключениях, меньше о судьбе, море и фатализме», — уточняется в объявлении.

При этом предполагается, что кандидат обладает аналогичным опытом работы от двух лет, имеет высшее профильное образование, а также умеет организовывать успешную коммуникацию как с людьми, так и с ракообразными.

В марте сообщалось, что мужчина выставил на продажу банки с воздухом российского города. В объявлении утверждалось, что одна металлическая емкость с закатанным в 2018 году воздухом Нижнего Новгорода стоит 200 рублей.