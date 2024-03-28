Мужчина выставил на продажу банки с воздухом российского города

Мужчина выставил на продажу банки с воздухом российского города. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».

Согласно публикации, одна металлическая емкость стоит 200 рублей. По словам продавца, воздух Нижнего Новгорода был закатан в 2018 году. «Отличный подарок!» — отметил автор объявления, уточнив, что все банки закрыты.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Тагила решили продать кота Dolce & Gabbana за 50 миллионов рублей. Уточнялось, что питомцу один год и он ест только премиальное пюре с индейкой от «Агуши», огурцы и овсяную кашу.