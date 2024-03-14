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15:49, 14 марта 2024Моя страна

В России объявили о продаже кота Dolce&Gabbana за 50 миллионов рублей

В Нижнем Тагиле решили продать кота за 50 миллионов рублей

Скриншот: Ресейл-платформа

Жители Нижнего Тагила решили продать кота за 50 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

«Величественный кот Dolce&Gabbana прямиком из королевского помета», — говорится в описании к объявлению. Уточняется, что коту один год, он ест только премиальное пюре с индейкой от «Агуши», огурцы и овсяную кашу.

Кот приучен к лотку, однако «иногда ходит мимо». Хозяева кота отдают вместе с ним лоток, тапок-компаньон, королевскую переноску из египетского хлопка. «Ищем еще невесту для создания кошачьей семьи и королевского помета», — добавили авторы объявления.

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      Варвара Кошечкина
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