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18:45, 29 октября 2024Спорт

Воевавший в «Азове» гребец сборной Украины ликвидирован в зоне СВО

Воевавший в «Азове» гребец сборной Украины Даниил Егоров ликвидирован в зоне СВО

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Член сборной Украины по академической гребле Даниил Егоров ликвидирован в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства молодежи и спорта Украины.

Уточняется, что это произошло 28 октября под Нью-Йорком (Донецкая народная республика). После начала СВО Егоров вступил в ряды полка «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России). Спортсмену было 24 года.

Егоров — бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров 2017 года. Он также является вице-чемпионом первенства континента до 23 лет 2019 года.

Ранее в зоне проведения СВО на Украине ликвидирован воевавший в рядах ВСУ футболист Сергей Рожок. Он известен по выступлениям за несколько украинских клубов.

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      Андрей Стрельцов
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