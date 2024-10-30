Продвигать российский хай-тек решили через кредиты на его покупку

Путин поручил давать иностранцам кредиты на высокотехнологичную продукцию из РФ

Президент России Владимир Путин предложил разработать систему кредитов, которые можно было бы выдавать иностранцам на покупку отечественной высокотехнологичной промышленной продукции. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Займы должны предоставляться на срок более трех лет, а процентная ставка будет субсидироваться на весь срок договора. Также комплекс мер поддержки экспорта предполагает сервисное и гарантийное обслуживание в течение жизненного цикла техники. Для этого Путин хочет создать инфраструктуру, обеспечивающую такую поддержку.

Сроком действия программы названы 2025-2030 годы. Поручение дано по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, прошедшего 25 сентября. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, министр финансов Антон Силуанов, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В рамках тех же поручений Путин поставил правительству задачу разработать и утвердить программу «Сделано в России», направленную на продвижение российской продукции за рубежом.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что при уровне ключевой ставки в 19 процентов большинство предприятий могут обанкротиться, а в качестве одного из первых признаков проблемы он назвал остановку высокотехнологичного экспорта. Спустя несколько дней Центробанк поднял ставку до 21 процента.