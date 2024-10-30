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11:33, 30 октября 2024Экономика

Путин поручил разработать программу продвижения российских товаров за рубежом

Путин поручил разработать программу продвижения бренда «Сделано в России»

Фото: Alexey Maishev / BRICS-RUSSIA2024.RU Host Photo Agency / Reuters

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить программу «Сделано в России», направленную на продвижение российской продукции за рубежом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что программа продвижения товаров под брендом «Сделано в России» будет разработана совместно с Российским экспортным центром и при участии комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт». Особое внимание уделят организации экспозиций российских товаропроизводителей на выставочных пространствах в других государствах.

Программа должна быть разработана до 30 декабря 2024 года. Ответственными за исполнение поручения Путина стали глава правительства Михаил Мишустин и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Ранее, в мае, Никишина сообщила, что Россия направила в Китай «Мясной шаттл» — первый поезд нового торгово-логистического сервиса, который будет доставлять мясную продукцию для дальнейшей реализации на китайском рынке. Первый состав с говядиной отправился из Брянска.

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      Варвара Кошечкина
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