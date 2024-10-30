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00:08, 30 октября 2024Россия

Опасность атаки беспилотников объявили в российском регионе

Губернатор Смирнов: опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Курской области. Об этом сообщил глава российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал губернатор.

12 сентября Минобороны России сообщило о создании в Курской, Белгородской и Брянской областях добровольческих отрядов «Барс». Тогда замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров отметил, что основной задачей этих отрядов будет содействие оперативным штабам губернаторов по линии КТО для решения задач, которые в настоящее время возникают.

Позднее стало известно, что заместитель губернатора Курской области Константин Поляков вступил добровольцем в отряд «Барс-Курск».

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      Евгений Силаев
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