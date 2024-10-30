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18:42, 30 октября 2024Из жизни

Афганец окончил МГУ, бросил престижную работу и стал разводить коз в глубинке

Выпускник МГУ из Афганистана бросил работу и уехал в глубинку разводить коз

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Окончивший с отличием МГУ выходец из Афганистана бросил престижную работу и уехал в российскую глубинку разводить коз. Его историю рассказал «Ленте.ру» поддерживающий фермеров-козоводов социальный проект «Мир грез для коз» от Kozel Безалкогольное (AB InBev Efes).

Разак Абдул родился и вырос в Афганистане, но в 1980-е годы переехал в СССР. Сначала он учился в Латвии, а затем перебрался в Москву, где с отличием окончил МГУ. Абдул поступил в аспирантуру, некоторое время занимался юридической практикой, а потом переехал в Волгоград и открыл собственную обувную и швейную мастерскую.

Выпускнику МГУ не нравилась городская жизнь, и как только у него появилась возможность купить землю, он бросил все и уехал в деревню. Ради этого он продал квартиру в Волгограде, взял кредиты, а сейчас изучает возможность получить государственный грант. Сейчас на ферме у афганца живут куры, гуси, индюшки, а также рогатый скот: 90 коз и 100 коров. Молоко не только продают, но и перерабатывают — производят собственный сыр, творог, сметану, масло. Особой популярностью пользуется козий сыр: его готовят по секретному афганскому рецепту.

Несмотря на все сложности, на ферме Разак чувствует себя на своем месте. «Я видел, как многие начинали заниматься сельским хозяйством и быстро закрывались. Для меня это невозможно — я считаю, нужно трудиться, иметь терпение», — рассуждает он о своей работе. От волонтеров социального проекта он получил в подарок овес, ячмень и инструменты для обрезки копыт.

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      Екатерина Лобанова
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