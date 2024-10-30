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07:30, 30 октября 2024Россия

За ночь Украина выпустила беспилотники по шести регионам России

Минобороны России заявило об уничтожении 23 беспилотников над шестью регионами

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь на 30 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 23 беспилотника самолетного типа по шести российским регионам. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, семь украинских дронов дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили в Ростовской области, пять — в Курской, четыре — в Смоленской, по три — в Орловской и Брянской, один — в Белгородской. Информация о районах уничтожения беспилотников и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин, комментируя ночную атаку ВСУ, сообщил, что пострадавших и разрушений не зафиксировали. Об отсутствии последствий на земле также заявил глава Ростовской области Василий Голубев. По его данным, все дроны сбили в Неклиновском районе региона.

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29 октября беспилотник ВСУ впервые с начала специальной военной операции атаковал Чечню. В результате в здании Российского университета спецназа в Гудермесе начался пожар. Как заявил глава республики Рамзан Кадыров, жертвами удара стали 10 пленных украинцев.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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