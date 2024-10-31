Обвиняемые по делу о некачественном питании для российской армии не возместили ущерб

Обвиняемые по делу о некачественных сухпайках для армии не возместили ущерб

Обвиняемые по делу о некачественном питании для российской армии не возмещают ущерб, сообщили РИА Новости в правоохранительных органов.

Собеседник агентства рассказал, что ущерб на сегодняшний день оценивается в 1,3 миллиарда рублей. «Он не возмещается и, на сегодняшний день, не меняется», — подчеркнул он.

Ранее суд продлил срок предварительного следствия по уголовному делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны России. В ходе расследования выяснилось, что в войска российской армии поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания, причем по завышенной стоимости.

В апреле арестовали троих фигурантов дела. В документах перечисляются их имена: Александр Михаленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Последняя признала вину и заключила досудебное соглашение. Все трое связаны с АО «Грязинский пищевой комбинат».