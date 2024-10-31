Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:47, 31 октября 2024Интернет и СМИ

Петросян выступит в Comedy Club

Евгений Петросян примет участие в спецвыпуске шоу Comedy Club на ТНТ
Евгения Наумова
Евгения Наумова (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известный российский юморист, звезда программ «Аншлаг» и «Кривое зеркало» Евгений Петросян примет участие в специальном выпуске шоу Comedy Club на ТНТ. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе телеканала.

Спецвыпуск Comedy Club, в котором Петросян впервые выступит на сцене шоу, выйдет 1 ноября. Также приглашенными участниками передачи станут Юрий Гальцев, Геннадий Ветров, Александр Морозов, члены коллектива «Уральские пельмени» и актеры шоу «Однажды в России».

«У нас возникло обсуждение: а мог бы Петросян гипотетически быть резидентом Comedy Club? Он мог бы быть патриархом Comedy Club, если бы этого захотел», — отметила директор ТНТ Тина Канделаки, говоря о предстоящем спецвыпуске. Она также заявила, что предлагает Петросяну стать постоянным резидентом проекта.

В сентябре российский юморист Гарик Харламов объявил о закрытии Comedy Club. Позднее стало известно, что его заявление оказалось шуткой.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стал известен первый пункт нового «плана победы» Зеленского

      Родственники вагнеровцев записали обращение к властям

      Мальчик из российского хутора принял за кошку найденного на улице львенка

      В европейской стране усомнились в эффективности санкций Евросоюза

      Страх от призывающего сесть рядом и посмотреть в глаза кота из мемов объяснили

      Украинского командира заочно приговорили в России к 24,5 года за приказы об обстреле сел

      Офицер ВСУ заявил о развале фронта

      Бортпроводницы перевернулись в автобусе перед рейсом и чудом выжили

      В Минобороны рассказали о пробивающем три метра бетона «Тюльпане»

      Рогов назвал послания украинцев на дронах показательными

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше