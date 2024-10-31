Петросян выступит в Comedy Club

Евгений Петросян примет участие в спецвыпуске шоу Comedy Club на ТНТ

Известный российский юморист, звезда программ «Аншлаг» и «Кривое зеркало» Евгений Петросян примет участие в специальном выпуске шоу Comedy Club на ТНТ. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе телеканала.

Спецвыпуск Comedy Club, в котором Петросян впервые выступит на сцене шоу, выйдет 1 ноября. Также приглашенными участниками передачи станут Юрий Гальцев, Геннадий Ветров, Александр Морозов, члены коллектива «Уральские пельмени» и актеры шоу «Однажды в России».

«У нас возникло обсуждение: а мог бы Петросян гипотетически быть резидентом Comedy Club? Он мог бы быть патриархом Comedy Club, если бы этого захотел», — отметила директор ТНТ Тина Канделаки, говоря о предстоящем спецвыпуске. Она также заявила, что предлагает Петросяну стать постоянным резидентом проекта.

В сентябре российский юморист Гарик Харламов объявил о закрытии Comedy Club. Позднее стало известно, что его заявление оказалось шуткой.