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14:37, 31 октября 2024Силовые структуры

Растоптавшего христианский крест блогера из Дагестана осудят

В Москве пройдет суд над блогером из Дагестана, растоптавшим христианский крест
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего блогера из Дагестана, который растоптал православный крест, а потом попался на распространении детской порнографии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина проходит обвиняемым по трем статьям, среди которых 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 242 УК РФ («Незаконный оборот порнографических материалов»). Его дело передано для направления в суд.

12 июля мужчина во время прямой трансляции в одной из социальных сетей растоптал христианский крест. После этого его задержали и отправили под стражу.

В рамках дела об оскорблении чувств верующих у блогера изъяли телефон. В нем нашли фото и видео порнографического содержания с несовершеннолетними. После этого ему предъявили обвинение еще по одной статье.

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