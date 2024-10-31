Стало известно о кравших детские велосипеды из Курской области бойцах ВСУ

На оккупированных Вооруженными силами Украины (ВСУ) территориях Курской области солдаты противника крали даже детские велосипеды. Об этом стало известно из рассказов россиян главе региона Алексею Смирнову, их слова приводятся в Telegram-канале чиновника.
«Во время беседы услышал немало тяжелых историй. (...) Есть многочисленные свидетельства мародерства врагов; доходило до того, что они забирали даже детские велосипеды и кухонные принадлежности», — сообщил чиновник.
По словам Смирнова, жители также рассказали ему о бесчеловечном поведении украинских бойцов. Подробностей глава региона не привел.
Ранее жительница Курской области рассказала о ракетных ударах ВСУ по подвалам с людьми. Кроме того, стало известно, что украинские солдаты заходили в дома, занимались мародерством и расправлялись с мирными жителями, а тех, кто не успел уехать, брали в плен.
Украинская армия вторглась в Курскую область утром 6 августа, бои в приграничье идут до сих пор. Известно, что российским военным удалось освободить около половины занятой Вооруженными силами Украины территории региона.