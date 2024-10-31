Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:58, 31 октября 2024Россия

Стало известно о кравших детские велосипеды из Курской области бойцах ВСУ

Курский глава Смирнов: жители сообщили о кравших детские велосипеды бойцах ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На оккупированных Вооруженными силами Украины (ВСУ) территориях Курской области солдаты противника крали даже детские велосипеды. Об этом стало известно из рассказов россиян главе региона Алексею Смирнову, их слова приводятся в Telegram-канале чиновника.

«Во время беседы услышал немало тяжелых историй. (...) Есть многочисленные свидетельства мародерства врагов; доходило до того, что они забирали даже детские велосипеды и кухонные принадлежности», — сообщил чиновник.

По словам Смирнова, жители также рассказали ему о бесчеловечном поведении украинских бойцов. Подробностей глава региона не привел.

Материалы по теме:
«Они были в ужасных условиях» У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
«Они были в ужасных условиях»У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
23 октября 2024
«Не спешим полностью выгнать ВСУ» Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
«Не спешим полностью выгнать ВСУ»Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
18 октября 2024
«Ошметки летели по головам» Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
«Ошметки летели по головам»Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
27 сентября 2024

Ранее жительница Курской области рассказала о ракетных ударах ВСУ по подвалам с людьми. Кроме того, стало известно, что украинские солдаты заходили в дома, занимались мародерством и расправлялись с мирными жителями, а тех, кто не успел уехать, брали в плен.

Украинская армия вторглась в Курскую область утром 6 августа, бои в приграничье идут до сих пор. Известно, что российским военным удалось освободить около половины занятой Вооруженными силами Украины территории региона.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал причины продолжения операции в Курской области

      Российские силовики прекратили розыск супруга Елены Блиновской

      Серфер пережил второе нападение акулы на одном и том же пляже

      Доходы от замороженных в Европе российских активов подсчитали

      Кэти Перри высмеяла слухи о похудении с помощью «Оземпика»

      Небензя рассказал о бешенстве Киева из-за массового оттока украинцев в Россию

      Патриарх Кирилл выступил против празднования «русского Хеллоуина»

      Apple не удалось обогнать Samsung на рынке смартфонов

      Известная российская блогерша назвала минимальную необходимую на месяц сумму

      Невролог призвал не голодать в некоторые дни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше