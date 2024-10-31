Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об ухудшении состояния здоровья. Ее слова приводит РИА Новости.
«Я чувствую себя нормально», — заявила Тарасова.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Тарасова дважды за последний месяц вызывала скорую помощь из-за ухудшения самочувствия и затрудненного дыхания. Позднее источник ТАСС добавил, что в последний раз она была в больнице две недели назад.
Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев (в парном катании), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (в танцах на льду).