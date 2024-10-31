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11:51, 31 октября 2024Спорт

Тарасова отреагировала на информацию об ухудшении состояния здоровья

Тренер Татьяна Тарасова заявила, что чувствует себя нормально

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об ухудшении состояния здоровья. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я чувствую себя нормально», — заявила Тарасова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Тарасова дважды за последний месяц вызывала скорую помощь из-за ухудшения самочувствия и затрудненного дыхания. Позднее источник ТАСС добавил, что в последний раз она была в больнице две недели назад.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев (в парном катании), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (в танцах на льду).

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      Дарья Коршунова
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