Тренер Татьяна Тарасова заявила, что чувствует себя нормально

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об ухудшении состояния здоровья. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я чувствую себя нормально», — заявила Тарасова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Тарасова дважды за последний месяц вызывала скорую помощь из-за ухудшения самочувствия и затрудненного дыхания. Позднее источник ТАСС добавил, что в последний раз она была в больнице две недели назад.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев (в парном катании), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (в танцах на льду).