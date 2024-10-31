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14:33, 31 октября 2024Наука и техника

В США описали сценарий боя между американским F-35 и российским Су-57. Кто победит?

NI: истребитель США F-35 одержит победу над российским Су-57 в случае боя

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В США порассуждали об исходе возможного столкновения в воздухе американского истребителя пятого поколения F-35 и российского самолета Су-57. Обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сучиу пришел к выводу, что преимущество окажется на стороне F-35.

В материале говорится, что сейчас сражение между американским и российским самолетами едва ли представляется возможным.

Маловероятно, что истребители F-35 ВВС США вступят в бой с российским Су-57 — честно говоря, оно и к лучшему, потому что, если такое столкновение произойдет, это будет означать, что мы вступили в третью мировую войну

Майя Карлинаналитик, автор The National Interest

Тем не менее нельзя исключать бой между F-35 и Су-57, если самолет российского производства приобретет Иран. При таком раскладе, пишет NI, Су-57 может столкнуться с израильскими F-35. Однако если Иран захочет получить самолет, его ждет ряд трудностей. Это также потребует значительных инвестиций в подготовку пилотов и техническую поддержку самолета. «У Тегерана, вероятно, есть несколько хороших пилотов, но у них нет опыта работы с истребителями пятого поколения, в то время как у Израиля и Соединенных Штатов он есть», — отмечает издание. Но если столкновение F-35 и Су-57 все-таки произойдет, «преимущество, похоже, на стороне F-35», резюмировал автор.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Сообщалось о недостаточной боеготовности F-35

Издание Defense One со ссылкой на Счетную палату США писало, что боеготовность парка истребителей пятого поколения F-35 в течение нескольких лет была недостаточной. Программа F-35 не соответствовала ключевому показателю готовности в течение шести лет подряд, несмотря на неуклонный рост расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание.

Коэффициент готовности — процент времени, в течение которого летательный аппарат может находиться в воздухе и выполнять хотя бы одну из поставленных задач. По имеющимся сведениям, с 2018 по 2023 финансовый год Пентагон потратил более 12 миллиардов долларов на эксплуатацию и техническое обслуживание парка F-35.

Также приводились данные, согласно которым средний возраст самолетов-истребителей в парке ВВС США составил около 28 лет. При этом новые истребители, включая F-35, не могут достаточно быстро поступать в войска для замены устаревших самолетов.

Фото: Marco Garcia / Reuters

На Западе раскрыли число произведенных Россией истребителей Су-57

Обозреватель The Telegraph Дэвид Акс подсчитал, что в России за 14 лет произвели немногим более 30 истребителей пятого поколения Су-57, треть из которых являются испытательными. Отмечалось, что по темпам производства стелс-истребителей Россия отстает от США, которые ежегодно выпускают около 150 единиц F-35. Одной из причин были названы технологические санкции против России.

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«Ростех» между тем сообщил, что Россия расширит производство Су-57. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь отмечал, что количество поступающих в войска Су-57 ежегодно увеличивается.

В то же время Military Watch Magazine писал, что, как ожидается, в 2024 году выпуск увеличится до 20 истребителей Су-57, а в последующие, возможно, превысит 30 самолетов. По прогнозам, парк Су-57 достигнет 76 истребителей в 2027 году.

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      Алина Гончарова
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