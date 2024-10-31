Виновному в выселении российских детей из турецкого отеля запросили восемь лет колонии

Прокурор просит 8 лет главе фирмы, по чьей вине из отеля Турции выселили детей

В Головинском суде Москвы начались прения сторон по резонансному уголовному делу в отношении руководителя туристической фирмы «Колибри-Тур МСК» Вугара Алакбарова, по вине которого российских детей выселили ночью из отеля в Турции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Прокурор, поддерживающий государственное обвинение, просил суд признать мужчину виновным в совершении 40 эпизодов мошенничества и назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы колонии общего режима. Ущерб от действий подсудимого превысил 3,9 миллиона рублей.

Из материалов дела следует, что Алакбаров, чьи компании не являются туроператорами, продавал туры на курорты. Летом 2023 года он взял на себя обязательства по организации детского отдыха в Турции. Однако, получив деньги, мужчина не оплатил проживание 40 детей в возрасте от 6 до 17 лет и не обеспечил их авиабилетами в Москву.

Дети приехали на отдых в Кемер 26 июля. При заселении в гостиницу возникли проблемы с оплатой от организаторов детского лагеря «Колибри», где родители покупали путевки. В результате их выселили из отеля ночью. Родители вывозили их в Россию за собственные деньги.

После произошедшего Генпрокуратура России оштрафовала компанию «Колибри-ТУР МСК» на пять миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.