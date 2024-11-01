Домохозяек призвали насыпать овсянку в холодильник

Эксперты «БелНовости»: овсянка в холодильнике избавит от неприятного запаха

Открытая пачка овсяных хлопьев в холодильнике поможет избавить его от неприятных запахов. Необычным советом с домохозяйками поделились эксперты «БелНовости».

Еще один, более экономный, вариант — насыпать несколько ложек хлопьев в тарелку и оставить ее в холодильнике. Овсяные хлопья легко впитают влагу и посторонние запахи, заверили специалисты.

Другой необычный способ избавиться от влаги и неприятного запаха в холодильнике — положить в него туалетную бумагу, заверили ранее эксперты «БелНовости». Заменять рулон на новый рекомендуется раз в неделю. Кроме того, туалетная бумага окажется полезной и в шкафу — там она сможет впитать в себя неприятные запахи, которые источает одежда.