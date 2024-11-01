Под Москвой врачи достали 7-сантиметровую иглу из мочеиспускательного канала школьника

В Люберцах достали 7-сантиметровую иглу из мочеиспускательного канала школьника

В подмосковных Люберцах врачи достали 7-сантиметровую иглу из мочеиспускательного канала школьника. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Мальчик вместе с родителями оказался в Московском областном центре охраны материнства и детства. Он пожаловался медикам на боль при мочеиспускании.

Те сделали рентген и удивились — в мочеиспускательном канале ребенка была большая игла. Когда школьника спросили, как предмет туда попал, он ответил, что просто игрался.

Достать 7-сантиметровую иглу удалось без операции и разрезов, методом цистоскопии, при которой используют специальные миниатюрные щипцы и мини-камеру. Мальчика уже выписали домой.

Ранее в Санкт-Петербурге врачи из больницы имени Раухфуса достали ветку из живота шестилетнего ребенка.

Тогда выяснилось, что девочка гуляла во дворе дома. Неизвестный мальчик толкнул ее в кусты. Она упала на голую ветку, и та вонзилась ей в бок.