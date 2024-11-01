«Приходится огрызаться». Представитель России в МВФ рассказал, что на заседаниях фонда хамят и оскорбляют Путина

Исполнительный директор МВФ Можин заявил о хамстве на заседаниях фонда

Исполнительный директор от России в Международной валютном фонде (МВФ) Алексей Можин уволился из фонда. Он заявил, что МВФ находится в наихудшем за последние 30 лет состоянии.

«Я покидаю фонд, когда он находится в наихудшем состоянии за все три с лишним десятилетия моей здесь службы. Все это является следствием политизации», — сказал Можин.

По его мнению, МВФ всегда был политизирован. Можин работал в фонде с 1992 года и последние 28 лет занимал должность исполнительного директора. Однако достигшая экстремального уровня политизация подтолкнула его к уходу.

Можин рассказал о хамстве и оскорблении Путина в МВФ

На заседаниях совета директоров фонда, по словам Можина, ему часто хамили. Также он рассказал о разного рода оскорблениях в адрес России. «Мне хамят, оскорбляют мою страну, руководителя моей страны. Приходится огрызаться в ответ, но все это глубоко противно», — поделился он.

Алексей Можин (в центре) Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

С ноября 2024 года Можин перейдет на работу в Центральный банк России. Его место в МВФ займет бывшая первый зампред Центробанка Эльвиры Набиуллиной Ксения Юдаева. По данным «Интерфакса», ее кандидатуру предложили в Минфине. МИД, Банк России и премьер-министр Михаил Мишустин поддержали инициативу.

Ранее МВФ отказался возобновлять консультации с Россией

12 сентября фонд решил возобновить приостановленные в 2022 году консультации с Россией. Однако чиновники ряда стран Евросоюза заявили главе фонда Кристалине Георгиевой, что осуществление озвученных планов уменьшит готовность стран-доноров поддерживать Украину через инициативы организации, поскольку подорвет доверие к ней.

В Минфине РФ объяснили, что МВФ заявил о своей технической неготовности направить в Россию миссию для консультаций по вопросам состояния экономики.

Как сообщили в министерстве, российская сторона готова принять представителей фонда во исполнение своих обязательств в рамках устава, но говорить о новых сроках проведения консультаций рано.

Фото: Thomas Trutschel / imago-images.de / Globallookpress.com

Алексей Можин также уточнил, что в России были готовы к началу проведения консультаций, но встречи были отложены на неопределенный срок. «Российская сторона была готова к началу проведения консультаций 16 сентября», — рассказал он.

Также намерение участвовать в соответствующих контактах подтверждала и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, речь шла о постоянной практике для членов фонда, объединяющего 190 стран.