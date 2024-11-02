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10:10, 2 ноября 2024Спорт

Футболист сборной России высказался о матчах с Брунеем и Сирией

Вратарь сборной России Лунев о матчах с Брунеем и Сирией: мне неприятно
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Футболист сборной России Андрей Лунев высказался о товарищеских матчах с Брунеем и Сирией. Его слова приводит Sport24.

«Чего тут сказать? Такая ситуация, что нам сделать? Что нужно? Мне неприятно», — ответил вратарь на вопрос о возможном приезде сборной Брунея в полупрофессиональном составе. Лунев признался, что на самом деле хотел бы сыграть с Бразилией и Аргентиной.

Сборная России сыграет с Брунеем 15 ноября в Краснодаре. Спустя четыре дня команда под руководством Валерия Карпина в Волгограде встретится с Сирией.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

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