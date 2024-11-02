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14:51, 2 ноября 2024Ценности

В сети восхитились внешностью родителей Филиппа Киркорова на свадебных фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @fkirkorov

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров показал свадебные фото родителей и восхитил пользователей сети. Соответствующая публикация появилась в его Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист продемонстрировал черно-белые снимки Виктории и Бедроса Киркоровых, сделанные в одном из московских загсов в 1964 году. На них мать исполнителя позировала в кружевном платье до колена, фате и перчатках. При этом она уложила распущенные волосы с объемом у корней. В свою очередь, отец надел классический брючный костюм.

Подписчики оценили внешность Киркоровых в комментариях. «Мама необычайно красива», «Какие же они красивые!», «Красивая пара! Мама такая необыкновенно лучезарная и шикарная», — заявили юзеры.

В октябре американская актриса Милла Йовович показала фото 74-летней матери актрисы Галины Логиновой и восхитила фанатов.

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