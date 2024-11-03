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18:45, 3 ноября 2024Спорт

Бетербиеву подарили сертификат на квартиру в Дагестане

Меценаты подарили боксеру Артуру Бетербиеву сертификат на квартиру в Дагестане
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Артур Бетербиев

Артур Бетербиев. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов подарил абсолютному чемпиону мира по боксу Артуру Бетербиеву сертификат от меценатов на покупку квартиры. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации республики.

Меликов заявил, что меценатами являются болельщики спортсмена. Отмечается, что глава региона подарил тренеру Бетерибева саблю.

Ранее Бетербиев объяснил получение паспорта Канады. Спортсмен заявил, что это была вынужденная ситуация, произошедшая не по его инициативе.

13 октября Бетербиев одержал победу над соотечественником Дмитрием Биволом в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Соперники провели на ринге все 12 раундов, Бетербиев выиграл решением судей — 114-114, 115-113, 116-112. Сторона Бивола с этим не согласилась и подала протест.

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