Бетербиеву подарили сертификат на квартиру в Дагестане

Меценаты подарили боксеру Артуру Бетербиеву сертификат на квартиру в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов подарил абсолютному чемпиону мира по боксу Артуру Бетербиеву сертификат от меценатов на покупку квартиры. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации республики.

Меликов заявил, что меценатами являются болельщики спортсмена. Отмечается, что глава региона подарил тренеру Бетерибева саблю.

Ранее Бетербиев объяснил получение паспорта Канады. Спортсмен заявил, что это была вынужденная ситуация, произошедшая не по его инициативе.

13 октября Бетербиев одержал победу над соотечественником Дмитрием Биволом в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Соперники провели на ринге все 12 раундов, Бетербиев выиграл решением судей — 114-114, 115-113, 116-112. Сторона Бивола с этим не согласилась и подала протест.