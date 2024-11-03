Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Наполи
Сегодня
14:30 (Мск)
Аталанта
Италия — Серия А|11-й тур
Ахмат
Сегодня
15:15 (Мск)
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
17:00 (Мск)
Астон Вилла
Англия — Премьер-лига|10-й тур
Факел
Сегодня
17:30 (Мск)
Химки
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Барселона
Сегодня
18:15 (Мск)
Эспаньол
Испания — Примера|12-й тур
Гавр
Сегодня
19:00 (Мск)
Монпелье
Франция — Лига 1|10-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
19:30 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|10-й тур
Краснодар
Сегодня
19:45 (Мск)
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Каролина Харрикейнз
Завтра
01:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
02:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ — регулярный чемпионат
12:08, 3 ноября 2024Спорт

Вратарь клуба РПЛ оценил слова игрока «Зенита» о пользе пива

Волк в ответ на слова Глушенкова о пользе пива заявил, что против алкоголя
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Давид Волк

Давид Волк. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк оценил слова полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова о пользе пива. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Вратарь отметил, что его не волнуют подобные высказывания. «Это их дело, их выбор и так далее. Я категорически против алкоголя и никому свое мнение не навязываю. Главное, что мне не хочется. Для меня это лишнее», — заявил Волк.

Ранее Глушенкова раскритиковал форвард воронежского «Факела» Алексей Каштанов. «Какой пример он подает молодым?» — заявил игрок.

11 октября Глушенков сделал выбор между колой и пивом. Игрок заявил, что предпочитает алкогольный напиток. «После игры это что вообще? Классика», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило об освобождении еще одного села в ДНР

      На Западе предрекли конец Зеленского после окончания конфликта

      Вратарь клуба РПЛ оценил слова игрока «Зенита» о пользе пива

      В России прокомментировали озвученное Турцией условие разрешения конфликта на Украине

      Москвичам пообещали потепление

      Стало известно о втором не выжившем наемнике из Тайваня в рядах ВСУ

      Кандидат в президенты Молдавии рассказал о желании развивать отношения с Россией

      Зеленский перевел в штурмовые отряды зенитчиков ПВО Patriot

      Закрылся единственный в Европе музей Ленина

      Тренер ПСЖ оценил игру Сафонова в первом сухом матче в составе клуба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше