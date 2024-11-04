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09:16, 4 ноября 2024Спорт

Медведев обошел Джоковича в рейтинге ATP

Даниил Медведев обошел Новака Джоковича в рейтинге ATP
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Россиянин Даниил Медведев обошел серба Новака Джоковича в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

Представитель России переместился на четвертую позицию, а теннисист из Сербии опустился на пятое место. Первой ракеткой мира остается итальянец Янник Синнер.

На второе место поднялся немец Александр Зверев, на третью строчку опустился испанец Карлос Алькарас. В топ-10 есть еще один россиянин — Андрей Рублев. Он переместился с седьмого места на девятое.

Ранее Медведев второй год подряд возглавил рейтинг персональных брендов Forbes среди российских атлетов. При составлении рейтинга учитывались популярность в соцмедиа, присутствие в СМИ и экспертная оценка уровня маркетинговой привлекательности бренда спортсмена.

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