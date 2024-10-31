Медведев второй год подряд возглавил рейтинг Forbes

Медведев стал первым в рейтинге личных брендов Forbes среди российских атлетов

Теннисист Даниил Медведев второй год подряд возглавил рейтинг персональных брендов Forbes среди российских атлетов. Список спортсменов представлен на сайте издания.

На втором месте оказался российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Замкнул тройку лучших футболист «Акрона» Артем Дзюба.

При составлении рейтинга учитывались популярность в соцмедиа, присутствие в СМИ и экспертная оценка уровня маркетинговой привлекательности бренда спортсмена. В список были включены только действующие атлеты, выступавшие в официальных соревнованиях в течение последних 12 месяцев.

В 2023 году рейтинг также возглавлял Медведев. Вслед за ним шли серебряный призер Олимпийских игр — 2022 фигуристка Александра Трусова и Александр Овечкин.