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13:22, 31 октября 2024Спорт

Медведев второй год подряд возглавил рейтинг Forbes

Медведев стал первым в рейтинге личных брендов Forbes среди российских атлетов
Даниил Медведев

Даниил Медведев. Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ

Теннисист Даниил Медведев второй год подряд возглавил рейтинг персональных брендов Forbes среди российских атлетов. Список спортсменов представлен на сайте издания.

На втором месте оказался российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Замкнул тройку лучших футболист «Акрона» Артем Дзюба.

При составлении рейтинга учитывались популярность в соцмедиа, присутствие в СМИ и экспертная оценка уровня маркетинговой привлекательности бренда спортсмена. В список были включены только действующие атлеты, выступавшие в официальных соревнованиях в течение последних 12 месяцев.

В 2023 году рейтинг также возглавлял Медведев. Вслед за ним шли серебряный призер Олимпийских игр — 2022 фигуристка Александра Трусова и Александр Овечкин.

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