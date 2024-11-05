Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ПСВ Эйндховен
Сегодня
20:45 (Мск)
Жирона
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Динамо М
Сегодня
20:45 (Мск)
Локомотив М
Fonbet Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Лилль
Сегодня
23:00 (Мск)
Ювентус
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
Байер
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
23:00 (Мск)
Милан
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Болонья
Сегодня
23:00 (Мск)
Монако
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Спортинг
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
12:06, 5 ноября 2024Спорт

Назван лучший инвентарь для домашних тренировок

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Scott Webb / Unsplash

Фитнес-тренер Екатерина Наберухина назвала лучший инвентарь для домашних тренировок. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Эксперт заявила, что с помощью книг можно выполнять обратные отжимания, чтобы накачать бицепсы. Также она рассказала, что пустые пластиковые бутылки можно наполнить водой или песком и использовать как гантели. Кроме того, стул в домашних тренировках может заменить шар для фитнеса и позволит улучшить равновесие.

Последним полезным предметом Наберухина назвала швабру. Она посчитала, что ручка от нее подойдет для приседов и выпадов. По ее мнению, подобные упражнения помогут проработать разные группы мышц.

Ранее Фитнес-тренер Эдуард Каневский перечислил основные критерии, которые помогут правильно выбрать фитнес-клуб. Специалист посоветовал обратить внимание на расположение клуба, программы и дополнительные услуги.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На границе России и Казахстана скопились сотни фур

      Влияние президентских выборов в США на экономику Ирана оценили

      Песков рассказал о склонности жителей Приднестровья не поддерживать власти Молдавии

      Россиянин влез в квартиру к бывшей жене и перерезал газовые трубы

      SpaceX запустила деревянный спутник

      Турция списала бывшей республике СССР долги на миллионы долларов

      Ученый озвучил новую версию исчезновения острова в российском регионе

      Россиян предупредили об опасных токсинах в томатном соке

      Приговоренный к 12,5 года российской колонии американец частично признал вину

      Маск обвинил Харрис во лжи из-за слов о военных США за рубежом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше