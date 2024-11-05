Назван лучший инвентарь для домашних тренировок

Фитнес-тренер Екатерина Наберухина назвала лучший инвентарь для домашних тренировок. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Эксперт заявила, что с помощью книг можно выполнять обратные отжимания, чтобы накачать бицепсы. Также она рассказала, что пустые пластиковые бутылки можно наполнить водой или песком и использовать как гантели. Кроме того, стул в домашних тренировках может заменить шар для фитнеса и позволит улучшить равновесие.

Последним полезным предметом Наберухина назвала швабру. Она посчитала, что ручка от нее подойдет для приседов и выпадов. По ее мнению, подобные упражнения помогут проработать разные группы мышц.

Ранее Фитнес-тренер Эдуард Каневский перечислил основные критерии, которые помогут правильно выбрать фитнес-клуб. Специалист посоветовал обратить внимание на расположение клуба, программы и дополнительные услуги.