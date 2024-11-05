Плющенко заказал торт стоимостью более двух миллионов рублей

Плющенко заказал на день рождения торт стоимостью более двух миллионов рублей

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию заказал себе на день рождения торт стоимостью более двух миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Страсти».

«Торт высотой три метра, весом более 200 килограммов, был создан командой кондитеров из десяти регионов под нашим чутким руководством. Стоимость торта составляет более двух миллионов рублей, а производство заняло трое суток», — рассказала изготовитель торта Марина Синицкая.

3 ноября Евгению Плющенко исполнилось 42 года. В день рождения он вышел на лед в собственном ледовом шоу «Щелкунчик» вместе со сыновьями Александром и Арсением.

Ранее Плющенко вспомнил о трудностях, с которыми столкнулся в начале спортивной карьеры. «Мы снимали комнату в коммунальной квартире. С мышами, крысами. Пьяные люди какие-то были, наркоманы, я постоянно видел полицию, которая приезжала», — заявил Плющенко.