Российская боксерша отреагировала на разоблачительный отчет о Хелиф

Российская боксерша Аминева назвала разоблачительный отчет о Хелиф ожидаемым

Российская боксерша Азалия Аминева отреагировала на разоблачительный медицинский отчет об алжирской сопернице Иман Хелиф. Ее слова приводит ТАСС.

Спортсменка назвала ожидаемой новую информацию о Хелиф. Она назвала проблемой допуск таких боксерш до выступления в женских соревнованиях на общих основаниях. Аминева выразила сожаление о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не заботится об этом.

Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа представил отчет о Хелиф. Согласно представленным медицинским заключениям, у спортсменки было выявлено наличие тестикул. Отмечается, что у боксерши не было матки, однако вместо этого имелись внутренние яички и микропенис, напоминающий увеличенный клитор.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменка имеет ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона.

Однако МОК допустил ее к женским соревнованиям в 2024 году, что вызвало критику среди общественности. На Играх в Париже Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 килограммов.