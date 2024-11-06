37-летний Зак Эфрон вернул свою подростковую прическу

37-летний актер Зак Эфрон вернул свою подростковую прическу с косой челкой

Американский актер Зак Эфрон вернул свою подростковую прическу 18-летней давности. Кадры публикует Daily Mail.

37-летнего артиста запечатлели в Лос-Анджелесе в рамках работы над новым проектом. Он предстал перед камерами папарацци в белой майке и сером спортивном костюме, который включал в себя толстовку на молнии и брюки.

При этом Эфрон позировал с измененной стрижкой. Так, он сделал градуированный боб с пышной макушкой, рваными концами и косой челкой. Известно, что данную модель актер носил во время съемок в фильме «Классный мюзикл» 2006 года, сделавшем его кумиром подростков.

В сентябре 2022 года Зак Эфрон опроверг слухи о пластической хирургии. Артист рассказал, что в 2021 году неудачно упал и ударился подбородком о гранитный фонтан. По его словам, в тот момент он потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил, что сломал челюсть. В результате травмы у него отекли жевательные мышцы, что и вызвало изменения в лице.