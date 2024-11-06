Назван лучший футболит РПЛ в октябре

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба назван лучшим футболистом РПЛ в октябре

Нападающий «Краснодара» Джан Кордоба назван лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в октябре. Об этом сообщается на сайте лиги.

Колумбиец победил в двух голосованиях из трех: ему отдали предпочтение все эксперты РПЛ и четыре из пяти комментаторов телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР. В голосовании болельщиков форварда обошел полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.

Помимо Кордобы и Мостового, на награду претендовали Зелимхан Бакаев («Химки»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА) и Стефан Лончар («Акрон»).

Кордоба в октябре провел три матча в РПЛ, в них «Краснодар» одержал три победы. Форвард отметился в них тремя голами и одной результативной передачей. 5 ноября «Краснодар» продлил с ним контракт до 2027 года.